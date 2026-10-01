Меган Фокс снялась в рекламе средства для потенции

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в рекламе средства от эректильной дисфункции компании Ro Sparks. Об этом сообщило издание Adweek .

Реклама препаратов от эректильной дисфункции обычно не отличается сексуальностью, но компания Ro Sparks изменила это с помощью Меган. Актриса стала олицетворением продукта, облачившись в обтягивающий красный комбинезон с логотипом компании.

Страстным голосом Фокс от первого лица описала активные ингредиенты и предполагаемый эффект препарата.

Несколько лет назад актриса вышла на улицу в провокационном наряде с оголенными ягодицами. Она пришла в супермаркет без штанов и юбки.