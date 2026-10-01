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    Меган Фокс снялась в рекламе средства для потенции

    Фото: РИА «Новости»

    Голливудская актриса Меган Фокс снялась в рекламе средства от эректильной дисфункции компании Ro Sparks. Об этом сообщило издание Adweek.

    Реклама препаратов от эректильной дисфункции обычно не отличается сексуальностью, но компания Ro Sparks изменила это с помощью Меган. Актриса стала олицетворением продукта, облачившись в обтягивающий красный комбинезон с логотипом компании.

    Страстным голосом Фокс от первого лица описала активные ингредиенты и предполагаемый эффект препарата.

    Несколько лет назад актриса вышла на улицу в провокационном наряде с оголенными ягодицами. Она пришла в супермаркет без штанов и юбки.

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