Лоза назвал настоящую причину конфликта между Киркоровым и Успенской

Композитор Юрий Лоза заявил, что певец Филипп Киркоров начал судебные разбирательства с исполнительницей шансона Любовью Успенской ради пиара. Такое мнение автор хита «Плот» высказал в беседе с изданием « Аргументы и факты ».

«У Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить. Поэтому он все что угодно готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить», — заявил Лоза.

По его мнению, для артиста намного хуже, если о нем не говорят, чем говорят плохое. Он добавил, что такие понятия, как «нормы приличия» и «тактиность» не приняты в шоу-бизнесе, а скандалы для артиста являются «питательной средой». Лоза подчеркнул, что Киркоров пошел на конфликт, чтобы о нем снова начали говорить.

«Так как исполнители сами ничего не производят, никакого контента не выдают и никаким образом не могут больше заинтересовать аудиторию, кроме как скандалом, поэтому основной упор делается именно на скандал», — резюмировал композитор.

Противостояние между артистами началось из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Конфликт перерос в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником». Тот подал на нее в суд.

Недавно Киркоров заявил, что Успенская клянчила у него подарки, и назвал ее попрошайкой. За это певица потребовала от артиста публичных извинений.