«Попрошайка». Киркоров заявил, что Успенская клянчила у него подарки | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 11:21 «Попрошайка». Киркоров заявил, что Успенская клянчила у него подарки Филипп Киркоров обвинил Любовь Успенскую в попрошайничестве дорогих подарков РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров заявил, что его коллега Любовь Успенская клянчила у него подарки. Артист поделился этим на шоу «Сплетни-шейкер».

Поп-король рассказал, что близко общался и даже дружил с Успенской. Он отметил, что крайне трепетно относился к подруге, как и ко всем своим друзьям женского пола. По словам Киркорова, он всегда стремится порадовать близких. Однако Успенская начала хотеть слишком многого.

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«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — сказал Киркоров.

Певца особенно задело то, что на фоне давней дружбы Успенская назвала его женоненавистником. Он даже подал иск на 10 миллионов рублей о защите чести и достоинства. Шансон-исполнительница проигнорировала первое заседание, состоявшееся 10 марта.