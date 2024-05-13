«Нужны деньги на брюки?» Успенская высмеяла Киркорова из-за его иска на 10 млн рублей | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 17:43 «Нужны деньги на брюки?» Успенская высмеяла Киркорова из-за его иска на 10 млн рублей Успенская посоветовала Киркорову спуститься к народу из-за иска на 10 млн рублей Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Любовь Успенская остро отреагировала на судебное заседание, во время которого рассматривали иск к артистке о защите чести и достоинства от короля эстрады Филиппа Киркорова на 10 миллионов рублей. В своем Instagram* исполнительница шансона призвала коллегу спуститься к народу.

По словам Успенской, ее удивило, что Киркоров не отозвал свой миллионный иск. Она считала, что певец изменился после «голой вечеринки».

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«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам — только скажи. Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы? Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!», — заявила она.

Конфликт между Успенской и Киркоровым разгорелся из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певица обвинила врача в некачественной работе, а Киркоров заступился за доктора, который привел в порядок его тело.

В итоге ссора переросла в личные оскорбления, Успенская публично назвала артиста «женоненавистником страны». Тот обратился с иском в суд на певицу.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что стороне Успенской нечего возразить по делу с Киркоровым. По его словам, адвокаты артистки пытаются оправдаться за счет «голой вечеринки» и обстановки в стране.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.