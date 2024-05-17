Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений за «попрошайку» | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 16:29 Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений за «попрошайку» Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к народному артисту России Филиппу Киркорову. Она потребовала опровергнуть порочащие ее высказывания, которые исполнитель позволил себе в интервью музыкальному телеканалу, сообщил сайт Super.ru.

«Прошу вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», — говорится в претензии Успенской.

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По словам адвоката артистки Елены Сениной, ее клиентка пока не подала иск в суд, так как надеется, что певец мирным путем выполнит требование. Киркоров еще не высказывался по поводу претензии Успенской.

До этого скандала артист сам подал в суд на певицу после того, как она назвала его «женоненавистником». Он намерен взыскать с исполнительницы шансона 10 миллионов рублей. Успенская подчеркнула, что ей компенсация со стороны Киркорова не нужна.