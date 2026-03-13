Сегодня 14:01 Рак желудка охотится за молодыми: почему Лерчек запустила болезнь до четвертой стадии Онколог Черемушкин объяснил, почему у Лерчек нашли рак так поздно 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

Беременность

Болезни

Врачи

Блогеры

Рак

Блогер Лерчек

Жених Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Свиччиарини объявил, что у его возлюбленной — рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, ногах и позвоночнике. Причем выяснилось все это после родов. Как так вышло, что врачи не заметили болезнь у беременной блогерши, почему она настигла ее всего в 33 года и как сейчас лечат такой рак, разбирался 360.ru.

Рак желудка молодеет — правда или миф? Сейчас этот страшный диагноз действительно все чаще ставят людям до 50 лет. И на это есть несколько причин, отмечает врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. «Если курение напрямую влияет на развитие рака легких, то с раком ЖКТ все не так просто. Поменялся характер жизни: мы чаще начали ездить в другие страны, где иной климат и непривычная еда, из-за чего организм стрессует. Это приводит к дисбалансу, поэтому рак ЖКТ такой часто встречающийся», — пояснил он в беседе с 360.ru. То есть, если человек приезжает в Индию и ест местное блюдо, то с большой долей вероятности он уже на второй день сляжет с гастритом, привел пример врач. А местный житель, у которого бактерии в ЖКТ привыкли к такой пище, при этом будет чувствовать себя хорошо. Таким же стрессом для организма является загар. И если житель Центральной России приедет в Австралию или Техас и там начнет интенсивно загорать, риск возникновения меланомы (рака кожи) у него серьезно возрастет.

Фото: Frank May/picture alliance / www.globallookpress.com

Ранние симптомы рака желудка На развитие болезни могут указывать следующие признаки: дискомфорт, тяжесть и чувство распирания в верхней области живота — эпигастрии;

быстрое насыщение;

потеря аппетита;

отвращение к мясу;

тошнота;

изжога;

общая слабость и повышенная утомляемость. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу. Кто находится в группе риска К сожалению, рак желудка может развиться у каждого. По этой причине Черемушкин посоветовал регулярно обследоваться. «Еще следует придерживаться более-менее адекватного образа жизни: не курить, заниматься физкультурой, не употреблять спиртное — оно напрямую влияет на ЖКТ, и это уже доказано», — подчеркнул онколог. Особое внимание к профилактическим проверкам у специалистов стоит уделить тем, у кого уже есть заболевания ЖКТ: гастриты, язвы, полипы. Кроме того, риски развития болезни повышают ожирение и перенесенные операции на желудке.

Фото: Знак, запрещающий курение / Медиасток.рф

Как Лерчек могла запустить свою болезнь Случай Чекалиной — трагический, но не уникальный. И болезнь, вероятнее всего, развивалась в ее организме долгое время. Просто делала это незаметно, как рак обычно и поступает — сначала скрывает все свои признаки, а потом наносит сокрушительный удар. «При средней скорости деления от одной клетки, которая станет в дальнейшем прародителем опухоли, до сантиметрового шара проходит от пяти до 15 лет. Это долгий процесс», — рассказал Черемушкин. Также в случае с раком желудка есть отдельные сложности ранней диагностики. Дело в том, что желудок представляет трубчатую и эластичную структуру, поэтому симптомы болезни проявляются не сразу или их легко спутать с другими, менее опасными болезнями. Чаще всего наличие опухоли определяют по разрастанию округлой формы, потому что клетки делятся и стараются распространиться в разные стороны. Также это может быть небольшая язва, которая проявляется периодическими болями в желудке после еды или во время голода.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Ранняя форма опухоли практически себя не проявляет, потому что она не нарушает перистальтику и проходимость, даже боли может не быть, потому что она находится вне зоны прохождения нервных окончаний», — объяснил онколог. В ответ на вопрос, почему специалисты не выявили рак у блогера ранее (ведь во время беременности она, казалось бы, должна была часто посещать врачей), Черемушкин напомнил, что во время ожидания ребенка методы обследования матери ограничены. «Особенно это касается рентгенологических методов. Кроме того, когда женщина беременна, характер ее жалоб меняется. Все в ее организме меняется, и не всегда специалист может трактовать тот или иной симптом как другую причину, а не беременность», — подчеркнул собеседник 360.ru. Возможно, у блогера были жалобы на тошноту, боли в эпигастрии, но у кого их нет, учитывая, какую пищу ест современный человек. Сочетание этих факторов и привело к запущенности заболевания.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru/ Лерчек с Луисом Свиччиарини / www.globallookpress.com

Как сегодня лечат рак желудка Семья Лерчек на днях сообщила, что ей уже сделали операцию на нескольких позвонках, которые начали разрушаться. В ближайшее время Валерия начнет проходить курс химиотерапии. Но с раком желудка сейчас борются не только классическими методами. «Клетки рака желудка устойчивы к стандартным методам лечения: химиотерапия, хирургическое вмешательство, лучевая терапия. Применение экспериментальных методов, таких как иммунотерапия, не гарантирует выход в ремиссию. Но что будет работать, а что нет, покажет время. В любом случае нужно бороться за жизнь и здоровье», — говорит Черемушкин. Отдельно он обратил внимание на одну из горячих тем, связанных с изобретением вакцины от рака. Пока она еще не прошла все необходимые исследования и испытания — это действительно долгий и трудоемкий процесс. «Но если вакцина закрепится, это будет прорыв медицины», — заключил онколог.