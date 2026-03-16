Адвокаты больной раком Лерчек попросили отложить заседание

Адвокаты блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) выступили за отмену домашнего ареста подзащитной и приостановление уголовного производства до ее полного выздоровления. Они заявили об этом во время заседания в Гагаринском суде Москвы.

Юристы обратили внимание, что блогер страдает тяжелым заболеванием и забоится о грудном ребенке. Сторона защиты настаивает на том, что нельзя отрывать мать от детей.

Бывший муж блогера Артем Чекалин поддержал адвокатов. Сейчас дочка и два сына живут с ним, он попросил суд дать возможность бывшей супруге шанс побыть с общими детьми и побороться с болезнью. В ближайшее время Чекалина будет проходить химиотерапию и лучевую терапию.

Сторона защиты также попросила суд отложить заседание до уточнения всех вопросов, в том числе дождаться ответа от медучреждения по поводу состояния блогера. Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. Болезнь дала метастазы в легкие, ноги и позвоночник.