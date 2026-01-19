Лерчек решила добиться возврата изъятых ювелирных украшений и часов

Адвокат Лерчек подал в ходатайство с требованием вернуть ей украшения и часы

Адвокат блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) обратился в суд с просьбой вернуть ювелирные изделия и часы, изъятые во время обыска. Об этом сообщило издание Super .

Представитель Лерчек заявил, что драгоценности нужны блогеру для содержания детей и оплаты лечения. Полный список дорогостоящих вещей не раскрыт, но адвокат упомянул огромную сумму. В суде Чекалина отметила, что ее люксовые аксессуары изъяли в идеальном состоянии, а вернуть пытались поврежденными.

«Во время следственного процесса следователь хотел отдать ювелирные изделия, но, к сожалению, одно из них — часы — были повреждены, на что я задала вопрос: „Почему?“. Я начала писать расписку, что ювелирные изделия получила, только единственное, часы повреждены. А при обыске они были в идеальном состоянии», — говорила блогер.

Следователь был недоволен и порвал бумагу. Лечек спросила, что делать, и добавила, что не намерена предъявлять претензий. Он ответил, что дело уже в суде, и на этом этапе помочь не может.

Валерии Чекалиной и Артему Чекалину (ее бывшему мужу) предъявили обвинение в незаконном переводе денег с поддельными документами в составе организованной группы в особо крупном размере. Сейчас они под домашним арестом. Им запрещено общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Лерчек беременна четвертым ребенком. Отцом является ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини, с которым блогер начала встречаться после развода. В декабре Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша. После Лерчек сообщила, что чувствует себя нормально после операции.