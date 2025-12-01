Лерчек и ее бывший муж приехали в суд

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем приехали в Гагаринский районный суд Москвы на заседание по уголовному делу. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Я не хочу из этого делать цирк, представление, шоу, площадку для пиара. Потому что здесь сейчас решится моя судьба», — заявил Чекалин журналистам перед зданием суда.

Он добавил, что желающие получить комментарий после заседания смогут обратиться к его адвокату. Чекалин также пообещал рассказать о личной жизни после развода по окончании процесса.

«Сейчас я должен достойно, с уважением пройти свой правовой путь», — подытожил он.

Лерчек поблагодарила журналистов за огласку, которая позволила ей получить разрешение суда съездить к врачу на УЗИ.

«Чуть-чуть мерзнем, потому что никакие сапоги не налезают на браслет. Но со мной моя поддержка», — добавила она.

Бывших супругов обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Находясь под домашним арестом, Лерчек вновь забеременела — от нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.