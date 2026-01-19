Беременная Лерчек подтвердила, что чувствует себя нормально после операции

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что нормально себя чувствует после операции, перенесенной в декабре. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Беременная Лерчек приехала в московский суд на заседание по делу о выводе денег за границу. По версии следствия, блогер незаконно перевела свыше 250 миллионов рублей.

Она ответила на вопросы журналистов и подчеркнула, что не собирается жаловаться на свое самочувствие.

«Хочу, чтобы уже все просто завершилось наилучшим образом, родить здорового ребенка и спокойно провести время с семьей», — уточнила блогер.

Ранее новый возлюбленный Лерчек — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — сообщил, что Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша. По его словам, у девушки возникли сильные почечные колики, перед этим ее мучили сильные головные боли.

Врачи прооперировали пациентку, хирургическое вмешательство прошло успешно. Позже блогер отметила, что ребенку ничто не угрожает.