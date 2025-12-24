Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил в соцсетях отец ее будущего ребенка — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

«Из-за роста матки почка придавилась и были сильные почечные колики. Нас отпустили в больницу», — рассказал он.

Лерчек заявила, что благодаря помощи медиков чувствует себя лучше, ее ребенку тоже ничто не угрожает.

Блогер и ее бывший муж Артем продолжают находиться под следствием по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сама Чекалина утверждает, что обвинение ей непонятно. Развод с супругом и начало отношений со Сквиччиарини начались, пока она находилась под домашним арестом.