«Рыдаю третьи сутки». Подруга Лерчек раскрыла подробности ее диагноза

Акилова: у Лерчек рак четвертой стадии с метастазами из-за упущенного времени

Близкая подруга Валерии Чекалиной (Лерчек) Алина Акилова раскрыла ее точный диагноз. В телеграм-канале она сообщила, что у блогерши четвертая стадия рака с метастазами.

«Честно говоря, я плачу уже третий день подряд. Все это чистая правда, все, что происходит с нашей маленькой и хрупкой девочкой. Рак четвертой стадии с метастазами», — написала Акилова.

Она добавила, что Лерчек не разрешали выходить из дома, чтобы сдать анализы. В итоге она потеряла драгоценное время, и ситуация с ее диагнозом не изменится, но шанс есть всегда и сейчас главное — не мешать девушке лечится.

Акилова рассказала, ссылаясь на окружение Чекалиной, что та страдает от боли и принимает сильнодействующие обезболивающие.

Ранее Лерчек отказалась от госпитализации. Она решила уехать домой, чтобы побыть с новорожденным сыном.