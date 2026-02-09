Лерчек пропустила суд из-за проблем со здоровьем

Состояние беременной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) серьезно ухудшилось, она с трудом передвигается по дому. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника, у девушки отнимается нога. В ночь на 9 февраля ей срочно вызвали бригаду скорой помощи.

Чекалина почувствовала себя плохо после судебного заседания 19 января. Домашнее самолечение результата не дало.

Врачи дали ей обезболивающее и рекомендовали соблюдать постельный режим. Также у девушки выявили проблемы с мочеполовой системой. На заседание суда в понедельник Лерчек не приехала.

Ранее сторона защиты Чекалиной обратилась в суд с просьбой вернуть часы и ювелирные изделия, изъятые во время обыска. Защитник заявил, что драгоценности нужны для оплаты лечения и содержания детей. В суде Лерчек говорила, что люксовые аксессуары забирали в идеальном состоянии, а вернуть пытались поврежденными.