Лепс признался, что погряз в многомиллионных долгах

Народный артист России Григорий Лепс признался, что у него не все безоблачно в финансовом плане. В интервью на YouTube-канале Эмина Агаларова артист рассказал, что у него многомиллионные долги.

«На сегодняшний день у меня примерно минус 18 миллионов долларов», — заявил певец.

При этом Лепс не уточнил, как у него образовалась такая задолженность.

Артист отметил, что, возможно, он бы ушел со сцены, если бы не финансовые обязательства. Сейчас он дает больше сотни концертов в год, так как основной источник его доходов — музыка.

При этом Лепс уклонился от ответа на вопрос ведущего, есть ли конкретная сумма, при которой он бы смог перестать думать о деньгах. По его словам, она довольно абстрактная и вообще ему лично для жизни нужно совсем немного — «на кефир, творог и кусок колбасы».

Ранее Лепс признался, что единственная невоплощенная мечта у него — это пенсия.