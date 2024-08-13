Полицейские вычислили курьера мошенников, которые обманули певицу Ларису Долину на 200 миллионов рублей. Посредницу задержали, а на недвижимость наложили арест, сообщила прокуратура Москвы .

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств. На жилое помещение наложен арест», — сообщила пресс-служба.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу с апреля по июль. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на якобы безопасные счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Из-за мошенников Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Охранники не пустили новых владельцев и вызвали полицию. Адвокат Михаил Бойцов сказал 360.ru, что в некоторых случаях подобные сделки можно оспорить в суде.