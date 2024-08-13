Курьера задержали, квартиру арестовали. Прокуратура — о деле Ларисы Долиной

Полиция задержала курьера мошенников, обманувших певицу Долину на 200 млн рублей

Фото: РИА «Новости»

Полицейские вычислили курьера мошенников, которые обманули певицу Ларису Долину на 200 миллионов рублей. Посредницу задержали, а на недвижимость наложили арест, сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств. На жилое помещение наложен арест», — сообщила пресс-служба.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу с апреля по июль. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на якобы безопасные счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Из-за мошенников Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Охранники не пустили новых владельцев и вызвали полицию. Адвокат Михаил Бойцов сказал 360.ru, что в некоторых случаях подобные сделки можно оспорить в суде.

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

Автомобильным аптечкам изменили состав. Что нужно знать водителям

«Человек без сердца и совести». Наследники футбольного тренера обратились к его вдове

По следам GTA. Как адепты тайного культа захватывают мир

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте