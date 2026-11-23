«Куплю глаза, которые этого не видели». На Безрукова обрушились с критикой за спектакль по Чехову
Безрукова раскритиковали за провокационную сцену в спектакле по Чехову
Пользователи Сети выразили недовольство из-за провокационной сцены в спектакле, который поставил Сергей Безруков. Комментарии они оставили в Instagram*.
Пользователи раскритиковали постановку «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в МХТ.
Критика посыпалась на актера после того, как в Сеть попало видео со спектакля, в котором он играл главную роль. На кадрах артист изображал интимные действия перед портретом девушки.
«Куплю глаза, которые этого не видели», — написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что на спектакль сходил его 17-летний сын. После просмотра он назвал постановку очень пошлой.
«Почему мне так противно? До тошноты!» — добавил еще один комментатор.
Ранее Безруковым остался недоволен адвокат, режиссер и драматург Михаил Барщевский. По его мнению, артисту стало лень четко говорить.
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