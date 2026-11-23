Безрукова раскритиковали за провокационную сцену в спектакле по Чехову

Пользователи Сети выразили недовольство из-за провокационной сцены в спектакле, который поставил Сергей Безруков. Комментарии они оставили в Instagram*.

Пользователи раскритиковали постановку «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в МХТ.

Критика посыпалась на актера после того, как в Сеть попало видео со спектакля, в котором он играл главную роль. На кадрах артист изображал интимные действия перед портретом девушки.

«Куплю глаза, которые этого не видели», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что на спектакль сходил его 17-летний сын. После просмотра он назвал постановку очень пошлой.

«Почему мне так противно? До тошноты!» — добавил еще один комментатор.

Ранее Безруковым остался недоволен адвокат, режиссер и драматург Михаил Барщевский. По его мнению, артисту стало лень четко говорить.