«Коррозия металла» возобновила концерты после рейда силовиков

Группа «Коррозия металла» вновь начала выступать после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Однако теперь коллектив будет играть исключительно на корпоративах, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, группа требует гонорар в полмиллиона рублей за выступление. За эту сумму артисты обещают выполнить любые пожелания заказчика и устроить «треш и угар» на сцене. При этом аванс составит всего 21 тысячу рублей.

В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода правоохранители задержали трех участников группы. Музыкантов оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

После этого лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий заявил о приостановке деятельности коллектива. Он также добавил, что барабанщик Марк Бейгун впал в кому после облавы, но позже стало известно, что музыкант выдумал эту историю.