Лидер «Коррозии металла» выдумал историю про кому у барабанщика | 360°

Культура 29 апреля 2024, 11:15 Лидер «Коррозии металла» выдумал историю про кому у барабанщика Baza: барабанщик «Коррозии металла» Бейгун не впадал в кому после задержания Andrey Titov/Business Online/globallookpress

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Барабанщик метал-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун не впадал в кому после задержания силовиков. Эту историю выдумал создатель коллектива Сергей Троицкий (Паук), чтобы привлечь внимание к жестким действиям правоохранителей, сообщил Telegram-канал Baza.

«Зачем нужно было так жестко разгонять? Мы что, террористы? У нас было оружие? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чем смысл такой жестокости?» — заявил журналистам один из участников группы «Коррозия металла».

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Директор группы Мария Рунова сообщила Baza, что медики ей диагностировали сотрясение мозга, одному из организаторов концерта — ушиб пальца.

Гитаристов «Коррозии металла» и Сергея «Паука» Троицкого суд оштрафовал за пропаганду либо демонстрацию нацистской символики.

Троицкий также заявил о приостановке своей деятельности. Он объяснил это невозможностью рекламировать концерты и приглашать туда поклонников.