Двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали вслед за лидером группы | 360°

28 апреля 2024, 20:22
Двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали вслед за лидером группы
Суд оштрафовал двух музыкантов «Коррозии металла» после задержания
Двух музыкантов группы «Коррозия металла» — Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова — оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
«Признать Буренкова Даниила <…> и Зейналова Рамиля виновными в совершении административного правонарушения», — указали в инстанции.
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Гитаристы заплатят по 1000 рублей за нарушение по статье о пропаганде нацистской атрибутики или символики.
Оба музыканта заявили, что не поддерживают идеи нацизма, также они не знали о наличии запрещенной символики на футболке.
Нижегородский районный суд оштрафовал и лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого. Артист признался, что должен быть изъять провокационную атрибутику.
На концерте группы 27 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода продавали зрителям товары с запрещенной нацистской символикой. Участников «Коррозии металла» задержали сразу после выступления.
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