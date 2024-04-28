Двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали вслед за лидером группы | 360°

Знаменитости 28 апреля 2024, 20:22 Двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали вслед за лидером группы Суд оштрафовал двух музыкантов «Коррозии металла» после задержания Freepik

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Двух музыкантов группы «Коррозия металла» — Даниила Буренкова и Рамиля Зейналова — оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

«Признать Буренкова Даниила <…> и Зейналова Рамиля виновными в совершении административного правонарушения», — указали в инстанции.

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Гитаристы заплатят по 1000 рублей за нарушение по статье о пропаганде нацистской атрибутики или символики.

Оба музыканта заявили, что не поддерживают идеи нацизма, также они не знали о наличии запрещенной символики на футболке.

Нижегородский районный суд оштрафовал и лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого. Артист признался, что должен быть изъять провокационную атрибутику.

На концерте группы 27 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода продавали зрителям товары с запрещенной нацистской символикой. Участников «Коррозии металла» задержали сразу после выступления.