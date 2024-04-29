Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность | 360°

Культура 29 апреля 2024, 05:53 Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность Лидер «Коррозии металла» Троицкий заявил о приостановке деятельности группы РИА «Новости»

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Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил о приостановке деятельности группы. Об этом он заявил «Известиям».

«Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — заявил музыкант.

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Троицкий добавил, что ему назначили штраф в размере 132 тысяч рублей, гитаристам — 50 тысяч и 18 тысяч рублей. Он также подтвердил информацию о том, что барабанщик группы Марк Бейгун лежит в коме в нижегородской больнице.

Троцкий также высказался об условиях содержания во время задержания. По его словам, участников группы якобы держали в холодных помещениях, которые были сделаны до революции, а потом использовались и как подвалы НКВД.

Издание отмечает, что Троицкий в благодарность за свой комментарий «потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора».

Ранее директор «группы Коррозии металла» Мария Рунова пообещала обжаловать штраф Троицкого, добавив, что тоже пострадала во время рейда силовиков. По ее словам, она сняла побои и намерена подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет.