Комбинезон вместо белья. Стилист рассказала, во что бы переодела Ольгу Бузову

Министерство культуры поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов . Эта дискуссия на политическом уровне началась во многом по вине певицы Ольги Бузовой, которая выступила на празднике в День защиты детей в весьма откровенном наряде. Стилист Лина Дембикова рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, во что бы она нарядила эпатажную знаменитость.

По словам Дембиковой, Бузова всегда выбирает броские наряды — в этом ее стиль. Но для концерта на открытой площадке стоило соблюсти баланс между эпатажем и приличием. Стилист посоветовала Бузовой для таких выступлений вместо боди выбрать комбинезон в ее стиле — яркий и блестящий.

«Какой-нибудь комбинезон с пайетками, стразами, интересными деталями. Просто не вещь, похожая на бельевой предмет одежды. Потому что в данном конкретном случае это даже не выглядит, как костюм. Это выглядит, как будто это купили в бельевом магазине и просто сверху повесили пояс», — сказала стилист.

В начале июня Бузова стала хэдлайнером фестиваля VK Fest в Уфе. На сцену артистка вышла в платье, которое быстро сняла. После этого она осталась в черном полупрозрачном купальнике с глубоким декольте и высоких ботфортах. После праздника на певицу пожаловались местные жители, а детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала наказать Бузову и VK Fest за безнравственность.