Сегодня 16:22 Все напоказ. Что грозит Бузовой из-за откровенного наряда в День защиты детей Омбудсмен Волынец: Ольгу Бузову и VK Fest нужно наказать за безнравственность 0 1 0 Фото: Global Look Press Общество

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Открытие VK Fest в День защиты детей и Ольга Бузова в кожаном купальнике. В обществе, где только отшумели последствия «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, это не могло остаться незамеченным. И вот уже в Госдуме предложили Минкульту обозначить пределы обнаженности и грязных танцев на сцене. Настало ли время для изменений в российской эстраде? Узнал 360.ru.

Что произошло на VK Fest в Уфе? Столица Башкирии приняла один из самых масштабных музыкальных фестивалей России первой. Большой концерт сразу на нескольких площадках состоялся 1 июня. Одним из хедлайнеров шоу стала телеведущая и певица Ольга Бузова. Кроме восторженных отзывов от фанатов, артистка получила критику за довольно откровенный сценический образ. Исполнительница хитов про звуки поцелуев и мир других мужчин вышла на сцену в платье, которое она, однако, быстро сняла. В итоге осталась в кожаном купальнике с глубоким декольте и полупрозрачными элементами, а также в высоких обтягивающих ботфортах. Танцовщицы во время выступления носили еще меньше элементов одежды.

Вскоре после фестиваля башкирские депутаты начали получать жалобы от местных жителей — внешний вид и сами номера Бузовой не вязались ни с Международным днем защиты детей (VK Fest не приурочил к нему свое мероприятие, но все же), ни с присутствием несовершеннолетних, ни с культурными особенностями региона. Вскоре заволновались и в Лиге безопасного интернета. Теперь скандал докатился до Госдумы. И до самой Бузовой. Депутат от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести определенный дресс-код для звезд на мероприятиях, у которых нет возрастных маркировок. Сама артистка опубликовала в соцсетях объяснения.

Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет. Ольга Бузова

Певица подчеркнула: у VK Fest было возрастное ограничение, на концерт пускали по билетам, аудитория знала, на что и на кого она идет. 360.ru проверил сайт VK Fest и обнаружил, что ограничение по возрасту на билеты и правда есть. Детский билет дает право посетить только часть площадок фестиваля. Но полный предоставляет открытый доступ с 13 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Реакция омбудсмена Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заметила, что почти 30-летняя практика эксплуатации агрессивно-вызывающего поведения на российской эстраде наконец устарела. «Пришло время проводить СВО в сфере культуры, потому что в обществе есть запрос на духовно-нравственное возрождение. То, что происходило в шоу-бизнесе на протяжении последних десятилетий, нуждается в контроле со стороны государства», — заявила она 360.ru.

Фото: Global Look Press

Волынец напомнила о президентском указе номер 809, согласно которому принципы развития российского общества основываются на традиционных ценностях. Причем, по ее словам, речь идет даже не о желании запретить что-либо сверху, а о совпадении запроса общества с действиями властей. Выступление Бузовой Волынец упрекнула в недвусмысленности и популяризации вызывающего поведения, а ее образ — в непристойности. Организаторов VK Fest омбудсмен обвинила в том, что они не проконтролировали приглашенную звезду.

Чтобы такого не происходило в дальнейшем, необходимо, чтобы и Бузова, и организаторы фестиваля понесли как минимум финансовые потери и получили предупреждение о том, что в дальнейшем подобное поведение на сцене и подобные наряды в России неуместны. Ирина Волынец

Укрощение строптивых Музыкальный продюсер, музыкальный критик и медиаэксперт Павел Рудченко пояснил в разговоре с 360.ru, что задача каким-либо образом ограничить исполнителей вовсе не тривиальная. «Она — артистка, лидер мнений, многие пытаются походить на нее. Нужно было трижды подумать, прежде чем принимать такое решение. Костюмов у Ольги Бузовой выше крыши. Понятное дело, есть определенный образ, концепция. Но можно было выбрать что-то более подходящее такому формату мероприятия», — посетовал Рудченко.

Фото: Global Look Press

Продюсер напомнил, что опыт регулирования внешнего вида артистов уже был — в советские годы. Однако тогда отличалась вся система организации работы музыкантов. «Артисты эстрады сейчас — просто индивидуальные предприниматели, юридические лица, предлагающие свои услуги. Практика организации выступлений, работы, образа, репертуара артистов была в СССР, но тогда они состояли на службе в государственных организациях. Им предъявляли претензии, если не соответствовали требованиям», — заключил он. Так, если государство хочет взять под контроль звездное «облико морале», ему придется обуздать всех звезд сразу.

Об организации хайпа и ответе на него Сооснователь проекта «Практикум стиля», стилист Наталья Беднякова заметила, что от этой истории, которая теперь тянет на скандал, получают медийный охват и борцы за российскую нравственность, и те, кто пригласил Бузову на фестиваль. «Люди знают рейтинги Ольги, где бы она ни светилась, отдача очень хорошая. Организаторы знали, на что идут, преследовали цель высокой посещаемости. Ольга Бузова пришла в своем сценическом образе, на него люди и идут», — подчеркнула она.

Фото: Global Look Press

Противоположная сторона этого процесса тоже в курсе, что звезда «Дома-2» не остается без внимания, поэтому использует ее для продвижения своих идей. «Наверное, кому-то это политически выгодно. Вокруг „голой“ вечеринки был определенный шум, тему хотят продолжить. В первую очередь обращают внимание на тех, кто имеет наиболее большое влияние на аудиторию, наиболее заметно проявляется, наиболее часто заметен в медиа», — подытожила Беднякова.