Минкульт порекомендовал властям регионов следить за дресс-кодом артистов

Министерство культуры России одобрило идею о введении дресс-кода для артистов на концертах. Ведомство посоветовала властям регионов следить за нарядами музыкантов, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале .

«В адрес региональных органов властей в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — заявили в Минкульте.

Ведомство отметило, что с пониманием относится к обеспокоенности в отношении артистов, наряды которых могут вызвать отклик неравнодушных граждан. При этом в Минкульте отметили, что одежда является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что уйдет со сцены в случае введения дресс-кода для артистов. Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал идею регулировать внешний вид исполнителей, заявив, что она содержит элементы сегрегации в отношении звезд.

Инициатива возникла после концерта певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей, на котором она выступила в откровенном кожаном боди.