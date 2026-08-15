Певица Клава Кока пожаловалась на взлом Instagram

Мошенники получили доступ к профилю певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) в Instagram*. Об этом артистка предупредила всех своих подписчиков в телеграм-канале .

Она призвала всех не переходить по ссылкам, которые приходят в социальной сети от ее имени.

«Меня взломали мошенники! Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам в инст*!» — обратилась к подписчикам артистка.

На момент написания новости, судя по опубликованным Stories, певица вернула доступ к странице.

В конце прошлой недели Клава Кока объявила, что вышла замуж за телеведущего и блогера Диму Масленникова. Пара скрыла торжество и объявила о браке уже постфактум.

Судя по опубликованным в социальных сетях исполнительницы кадрам, важное событие она использовала для съемок нового клипа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.