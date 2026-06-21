«Отвалите от меня»: Клава Кока обратилась к хейтерам с резким ответом на критику фигуры

Клава Кока попросила хейтеров отстать от нее из-за оскорблений фигуры

Певица Клава Кока опубликовала в Instagram* эмоциональное обращение к хейтерам, которые раскритиковали ее внешность в соцсетях. Поводом стал отрывок выступления, где артистка появилась в джинсах и облегающей белой майке.

Недоброжелатели называли Клаву жирной, обвиняли в лишнем весе, а некоторые предположили, что певица беременна. В ответ артистка записала видеообращение, призвав аудиторию помнить, как выглядит нормальное женское тело. Она заявила, что не считает себя худой, но подобных оскорблений не заслужила.

«Пожалуйста, отвалите от меня», — попросила певица.

Особенно Клаву удивило, что негативные комментарии оставляют женщины, которые должны знать об особенностях организма в разные дни цикла. Певица высказалась о навязанных стандартах красоты.

«Все штамповали себе одинаковые лица, а теперь штампуют одинаковые фигуры. Пожалуйста, думайте своей головой», — призвала Кока.

В апреле певица рассекретила романтические отношения с блогером Димой Масленниковым.

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