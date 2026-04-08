Клава Кока и Дима Масленников впервые появились вместе на сцене после помолвки

Клава Кока спела для жениха со сцены, и Масленников не сдержал слез

Клава Кока впервые появилась на сцене вместе с блогером Димой Масленниковым после объявления о помолвке и посвятила ему песню на премии Жара Media Awards в Москве. О трогательном моменте рассказал портал Woman.ru .

Пара впервые официально вышла в свет в статусе жениха и невесты. Для вечера певица выбрала белое платье, напоминавшее свадебное, а Масленников пришел в строгом костюме.

Во время выступления Клава Кока обратилась к жениху со сцены и призналась ему в любви через песню. Дима Масленников не смог скрыть эмоций и прослезился. Сразу после выступления он поднялся к возлюбленной, и они вместе ушли со сцены, держась за руки.

Ранее певица раскрыла отношения с блогером, с которым дружила около 10 лет. Сначала Кока показала их совместные снимки на обложке нового альбома «Как я люблю тебя», а затем пара сообщила о помолвке.