Киркоров выбрал имя для третьего ребенка

Певец Филипп Киркоров задумался о рождении третьего ребенка. Мальчика он назвал бы Мироном, а дочь Викторией, сообщило издание 7Дней.ру .

«Я недавно познакомился с сыном [певца Стаса] Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Если у меня еще будет мальчишка, я назову его Мироном», — сказал он.

Дочери Киркоров даст имя своей матери — Виктория. Первую дочь он назвал двойным именем, Аллой-Викторией, а сына Мартином.

Детям короля российской эстрады пришлось непросто из-за скандального отца. Киркоров заявил, что сверстники травили их за его пластические операции. Алле-Виктории и Мартину пришлось бросить школу в Дубае и вернуться в Москву, а потом снова уехать учиться в ОАЭ.

В марте певец похоронил 92-летнего отца, Бедроса Киркорова. Мать умерла в 1994 году от рака, но Киркоров-младший до сих пор скучает по ней.