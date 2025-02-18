От абьюза до селфхарма. Неприятная изнанка жизни наследников российских звезд

Известность с пеленок, исполнение всех желаний, звездные знакомства и тусовки… Так, вероятно, многие представляют себе жизнь детей знаменитостей, а в соцсетях не скупятся на не самые приятные комментарии. Уже представили, да? Те самые возмущения в духе: только родились и все у них есть, сами палец о палец не ударили. Но так ли все хорошо и гладко на самом деле? Какой бывает обратная сторона этой «счастливой» жизни, разбирался 360.ru.

Анна-Мария Ефремова стала Сережей В числе первых в этой подборке хочется упомянуть дочь Михаила Ефремова. При рождении девушку назвали Анна-Мария, но несколько лет назад наследница актера объявила себя небинарной личностью по имени Сережа. В 2021 году она бросила учебу, покрасила волосы в синий цвет и публично объявила о том, как отныне себя идентифицирует. Чем занимается Анна-Мария, толком неясно. СМИ писали, что живет дочь судимого артиста на деньги крестной матери Ренаты Литвиновой. Мачеха тоже подбрасывала на жизнь.

Фото: РИА «Новости»

С родной мамой, Ксенией Качалиной, отношения у нее крайне непростые. Все из-за алкогольной зависимости экс-супруги Ефремова. В интервью на YouTube-канале «Между нами» Анна-Мария рассказывала, что не может спокойно слушать некоторые песни Земфиры*, потому что помнит, как мать напивалась и избивала ее под эти треки.

Если вы включите некоторые песни Земфиры* — какая ирония, Земфира* это просто близкая подруга моей крестной — то у меня начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру*, пить и бить под Земфиру* меня.

На фоне такого отношения, как считает дочь актера, у нее появились «определенные ментальные проблемы». О них она рассказывала в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Правда, в общих словах.

«У меня есть определенные проблемы с ментальным здоровьем, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с очень тяжелыми ментальными заболеваниями, в силу чего она довольно часто злоупотребляла алкоголем и, возможно, какими-то наркотическими веществами», — посетовала девушка.

Фото: РИА «Новости»

Итак, можно ли считать такую жизнь шибко счастливой? Большой вопрос… Мать с зависимостями, отец — в тюрьме, у самой проблемы со здоровьем. Никакого шика, блеска и светских раутов, хотя на таких ей, конечно, доводилось побывать.

Дочь Даны Борисовой и попытки селфхарма

О проблемах с дочерью телеведущая Дана Борисова рассказывала на всю страну, совершенно не стесняясь никого и ничего. Хотя причины для беспокойства, безусловно, были очень весомые: 13-летняя девочка пыталась наносить себе увечья.

Фото: РИА «Новости»

В 2021 году Борисова потрясла соцсети фото окровавленной одежды дочки. Специалистам и своей звездной матери она объясняла свои действия паническими атаками, во время которых «просто себя не контролирует».

«Я схожу с ума от переживаний», — делилась Дана.

Интересно Селфхарм — это агрессия, направленная на себя. Может проявляться в разных формах причинения самому себе вреда. Селфхарм — это агрессия, направленная на себя. Может проявляться в разных формах причинения самому себе вреда.

В конце концов девочку пришлось госпитализировать. А больнице она провела четыре дня. С ней общались опытные психологи, учили брать свои эмоции под контроль. После Борисова сообщила, что очень благодарна и медикам, и учителям, и всем другим специалистам, которые принимали участие в процессе и дали им свои ценные консультации.

Татьяна Плаксина Не дает скучать своим близким и дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Наследница звезды родилась в 1989 году в США. В России о ней узнали сравнительно недавно после падения с велосипеда в Коста-Рике.

Татьяна тогда сломала челюсть и потеряла пять зубов. «После двух сложных операций мы много чего переоценили, а в первую очередь значение истинной красоты», — рассказывала певица в 2018 году.

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем Плаксина стала захаживать на разные ток-шоу и в эфире одного из них обвинила мать в том, что та применяла к ней физическое и моральное насилие. Реакция Успенской на такое выступление была резкой: ее охранники забрали Татьяну после скандальных съемок, а создателей проекта певица обвинила в непорядочности и глумлении. Источники aif.ru утверждали, что некоторое время Плаксина якобы экспериментировала с аяуаской. Та эти слухи оставляла без комментариев.

Так или иначе по одной из версий, гулявшей в соцсетях, эксцентричное поведение девушки, возможно, было связано с одиночеством и желанием привлечь к себе внимание. Кроме того, поговаривали, что отец пытался настраивать ее против матери.

Фото: РИА «Новости»

В октябре 2024 года Татьяна снова довела мать до паники, пропав на несколько дней. Почти неделю о ней не было ни слуху, ни духу. Высказывались версии, что ее даже могли похитить. Но в конечном итоге и у этой истории был хэппи энд: Плаксину нашли в Израиле.

Травля детей Киркорова

Нелегко живется сыну и дочери Филиппа Киркорова. Король российской поп-эстрады в последнее время с завидным постоянством попадает во всевозможные скандалы, что, конечно, отражается и на отношении к его наследникам.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press

Алла-Виктория и Мартин не по наслышке знают, что такое насмешки и нападки сверстников. Сегодня стало известно, что дети Филиппа Бедросовича будут вынуждены вернуться учиться в элитную школу в Дубай. Год занятий там, к слову, стоит почти 64 тысячи долларов. Скорый отъезд анонсировала дочь певца со словами «навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда». Позже наследница артиста поделилась фото из школы с подписью: «Я в эти игры уже играла». Киркоров и сам говорил о том, что его детям приходится непросто. Одним из поводов для травли дочери и сына, по его словам, стали его пластические операции. Из-за буллинга он уже переводил их учиться в другое учебное заведение.

* Земфира — признана иноагентом в России. ** ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.