Дети Киркорова вернулись в элитную школу в Дубае

Passion.ru: дети Киркорова вернулись в ОАЭ после скандалов с участием отца

Дети Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин — вернулись на учебу в элитную школу в Дубае после скандалов с участием отца. Об этом сообщил сайт Passion.ru .

Ранее они сталкивались с травлей в ОАЭ из-за репутации певца. В результате Киркорову пришлось забрать детей и перевезти их на обучение в Москву.

Учебный год в школе, где учатся дети музыканта, стоит около 64 тысяч долларов.

Ранее Киркоров снова попал в скандал, выйдя на сцену на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Музыкант выступал вместе с дочерью бывшей жены — Кристиной Орбакайте. Выяснилось, что среди гостей свадьбы была event-менеджер Алена Галушко, которая в 2022 году публично поддержала Украину и устраивала благотворительные мероприятия, на которых собирала деньги для ВСУ.