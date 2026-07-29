Киркоров перезахоронил прах родных из Болгарии на кладбище в Москве

Народный артист России Филипп Киркоров переместил прах бабушки и матери из Болгарии на Троекуровское кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Екатерину Успенскую.

«Да, это так», — подтвердила она, отвечая на вопрос о перезахоронении.

Певец распорядился поместить прах рядом с могилой своего отца — Бедроса Киркорова. О таком решении артист рассказал еще в мае прошлого года.

Мать звезды эстрады умерла, когда тому было 27 лет. В марте-2025 шоумен похоронил отца. Киркоров-старший скончался на 93-м году жизни от остановки сердца.

Недавно Филипп Киркоров продал особняк в Майами своей дочери за 100 долларов США (около 7700 рублей). Телеграм-канал Mash подсчитал, что стоимость виллы оказалась примерно в 41 тысячу раз ниже реальной цены.