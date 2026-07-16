Киркоров продал дочери особняк в Майами в 41 тысячу раз дешевле его стоимости

Дворцов: Киркоров продал особняк в Майами дочери из любви к ней

Певец Филипп Киркоров продал особняк в Майами своей дочери за 100 долларов США (около 7700 рублей) и это показало его безграничную любовь к девочке. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в интервью РИА «Новости» .

«Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше», — сказал Дворцов.

По словам продюсера, Киркоров всегда старался ограждать детей от возможных проблем.

«Он большой молодец и отличный отец», — заключил продюсер.

Телеграм-канал Mash подсчитал, что стоимость виллы в этой сделке оказалась примерно в 41 тысячу раз ниже ее реальной цены.

Ранее Киркоров рассказал о еще одном событии в своей семье. Артист завел собаку. Нового питомца он показал поклонникам в соцсетях.