Киркоров решил перезахоронить свою мать рядом с отцом

Певец Филипп Киркоров решил перевезти прах своей матери в Москву, чтобы она покоилась рядом с супругом Бедросом. Своими планами на перезахоронение артист поделился в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ .

«Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — рассказал артист.

Мать Киркорова умерла, когда ему было 27 лет. Ее могила находится в Болгарии. В марте шоумен похоронил отца. Бедрос скончался на 93-м году жизни от остановки сердца. Он погребен на Аллее актеров Троекуровского кладбища.

Незадолго до смерти Бедрос попросил сына не прерывать запланированные концерты и подарить людям праздник. Также Киркоров-младший получил наставление следовать выбранному пути.