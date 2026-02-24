Киркоров накопил гигантские долги за «коммуналку»

Shot: Киркоров накопил более 500 тысяч рублей долгов за услуги ЖКХ

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров накопил более 500 тысяч долгов за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника канала, артист с 2025 года не платит за элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью более миллиарда рублей.

Певец владеет восемью квартирами, среди которых роскошные апартаменты в Филипповском переулке и на Земляном Валу общей площадью более тысячи квадратных метров. Также ему принадлежат два машино-места на парковке стоимостью порядка 20 миллионов рублей.

Ранее Киркорова оштрафовали на 112 рублей 94 копейки за перекрытие пляжа около особняка в Московской области. Штраф наложили, несмотря на отказ Красногорского суда в иске предпринимателю Глебу Рыськову.

Также заявление на Киркорова подал в суд охранник, которого исполнитель оттолкнул во время концерта Ани Лорак в 2023 году.