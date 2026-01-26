Суд по иску охранника к Киркорову пройдет в феврале

Иск охранника к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда начнут рассматривать по существу в подмосковном суде в феврале. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Красногорский городской суд Московской области назначил первое заседание на 6 февраля 2026 года. Иск поступил в суд в октябре 2025 года после происшествия на концерте в 2023 году.

Тогда Киркоров во время выступления певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холле» грубо оттолкнул охранника Александра Короткого. В результате мужчина получил травму.

Адвокат певца Александр Добровинский заявлял, что охранник написал заявление, а следователь провел беседу с Киркоровым. По его словам, ситуацию уладили мирно тогда же.

Ранее предприниматель Глеб Рыськов подал иск о запрете Киркорову пользоваться пирсом возле подмосковного дома певца. Народный артист не получил разрешение на строительство и участок, не ввел объект в эксплуатацию и не зарегистрировал на кадастровом учете.