Киркорова оштрафовали на 113 рублей за перекрытый пляж в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало певца Филиппа Киркорова на 112 рублей 94 копейки за то, что он перекрыл пляж возле своего особняка в Подмосковье. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Штраф наложили, несмотря на отказ Красногорского городского суда в иске саратовскому предпринимателю Глебу Рыськову.

Однако бизнесмен, прославившийся своими исками против звезд, не успокоился и обратился в Генпрокуратуру, пожаловавшись не только на Киркорова, но и на его соседей — в общей сложности жалоба затрагивает 46 участков.

Рыськов требует, чтобы знаменитости освободили береговую полосу и обеспечили свободный доступ к воде всем желающим.

Ранее на Киркорова подал в суд охранник, которого певец оттолкнул в 2023 году во время концерта Ани Лорак.