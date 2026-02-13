Суд оставил берег Москвы-реки за Киркоровым

Красногорский городской суд отказал саратовскому бизнесмену Глебу Рыськову в иске против Филиппа Киркорова о застройке берега Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

Истец сам отозвал иск о признании договора купли-продажи земельных участков, а остальные требования отклонил суд, сочтя их незаконными.

Представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила 360.ru, что певец доволен решением.

«Он благодарен суду за объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела», — подчеркнула она.

Это не единственный иск Рыськова к знаменитостям. Аналогичным образом он пытается выдворить Ларису Долину с берега в Мытищах. При этом иск против певицы пока не рассматривали.