Катя Лель заявила, что в прошлой жизни была сыном египетского фараона

Певица Катя Лель заявила, что прожила не одно воплощение, и в одной из своих прошлых жизней была наследником египетского фараона. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU .

«Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II», — заявила певица.

Ранее Катя Лель назвала певца Ваню Дмитриенко реинкарнацией поэта Сергея Есенина. Она также отметила, что у нее была 21 жизнь, из которых три были космические, а остальные — земные.

Лель в очередной раз затронула тему инопланетных цивилизаций. Она призвала не тревожиться по поводу вероятных контактов с инопланетянами, это событие, по ее мнению, нужно принимать «с благодарностью». Певица считает встречу с инопланетным разумом грандиозным прорывом, который не несет угрозы.

Лель призналась, что ей предлагали дать сольный концерт в космосе около «какой-то звезды» перед группой бизнесменов за крупный гонорар.