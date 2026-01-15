Катя Лель назвала Ваню Дмитриенко реинкарнацией Есенина
Певец Ваня Дмитриенко стал реинкарнацией известного поэта Сергея Есенина Об этом певица Катя Лель заявила Пятому каналу на церемонии вручения «Реальной премии MusicBox».
Разговор об этом завели поклонники Дмитриенко: они обнаружили внешние сходства молодого артиста с Есениным, а также определенный нумерологический символизм. Кате Лель не показалась эта теория простой фантазией.
«Вы знаете, я ничему не удивлюсь, потому что каждый из нас проходит реинкарнацию, каждая душа наша. И у меня было очень много воплощений. Говорят знающие люди, что у меня была 21 жизнь, из которых три были космические, и остальные — земные жизни, воплощения», — поделилась заслуженная артистка России.
Она добавила, что считает певца потрясающим парнем — талантливым и уважительным. Такие впечатления у Лель остались после сотрудничества с ним.
Ранее артистка заявляла, что инопланетная цивилизация выйдет на связь с человечеством в 2026 году, чтобы оказать ему помощь. Она подчеркнула, что при встрече с представителями внеземной жизни необходимо просто расслабиться.