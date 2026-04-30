Катя Лель призналась, что ей предлагали дать сольный концерт в космосе

Певице Кате Лель предлагали полететь в космос и выступить перед группой бизнесменов за крупный гонорар. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артистка в беседе с изданием отметила, что известная российская компания попросила ее дать концерт около «какой-то звезды» для состоятельных предпринимателей. По ее словам, входной билет планировалось продавать за огромные деньги.

Лель отметила, что отказалась от космического концерта, потому что не смогла согласовать гонорар.

«Я сказала, что денег, за которые я бы согласилась полететь, еще нет», — уточнила она.

Ранее артистка призналась, что гордится своей дочерью, которая решила не связывать свою жизнь со сценой и учится в лицее с химико-биологическим уклоном. Лель добавила, что старалась всегда поддерживать своего ребенка.

За все годы воспитания певице не пришлось испытывать неловкость за поведение дочери, так как все педагоги отзывались о ней исключительно в положительном ключе.