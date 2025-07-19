Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России, уже 18-й по счету, вступил в силу. Документ опубликовали в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС одобрил очередной санкционный пакет в пятницу, 18 июля. В нем предусмотрели новый механизм ценового «плавающего потолка» на российскую нефть, который составит примерно 47,6 доллара (около 3,8 тысячи рублей) за баррель. Раньше было 60 долларов (около 4,7 тысячи рублей).

«Решение должно вступить в силу с момента публикации», — говорится в документе.

Ограничения затронули 14 физических лиц и 41 юрлицо.

В России уже отреагировали на решение Брюсселя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций ЕС подтвердил «последовательную антироссийскую линию Европы».

До этого глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС согласовал один из самых жестких на сегодня санкционных пакетов, чтобы надавить на военную промышленность России.