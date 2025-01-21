Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко признался, что не считает себя богатым человеком

Ведущий популярного шоу «Нехмурые люди» на канале ТВЦ и капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко рассказал, что не считает себя богатым человеком. Об этом написал сайт Леди Mail .

В недавнем интервью его коллега и друг Евгений Никишин упомянул, что доволен своими доходами от телевидения и выступлений команды «Уездный город». При этом сам собеседник не считает себя богатым.

Комедийные артисты и участники КВН, по его словам, никогда не считались высокооплачиваемыми профессионалами. Но мы из тех, кого вознаграждают за любимое дело. Как говорится: «Найдите работу, которую любите, и вам не придется работать ни дня в своей жизни». Я не считаю себя богатым, но мне хватает средств на обеспечение семьи, оплату хорошего образования для моих детей и помощь моим родителям. Огромное спасибо телевидению, которое сделало нас известными, и лично каналу ТВЦ, добавил артист.