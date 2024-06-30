Канье Уэст засветился возле отеля в Москве

Super.ru: Канье Уэста заметили рядом с отелем «Националь» в центре Москвы

«Кажется, мы и увидели: вчера ночью в редакцию прислали видео из центра Москвы — возле отеля „Националь“ запечатлели мужчину, уж очень похожего на Канье Уэста», — написали авторы заметки.

На кадрах видно, как похожий на артиста человек выходит из черной машины. На нем надета белая толстовка и такого же цвета штаны. На голове мужчины — бандана с черно-белым узором.