Канье Уэст засветился возле отеля в Москве

Очевидцы запечатлели в Москве рэпера Канье Уэста. Кадры опубликовало издание Super.ru.
«Кажется, мы и увидели: вчера ночью в редакцию прислали видео из центра Москвы — возле отеля „Националь“ запечатлели мужчину, уж очень похожего на Канье Уэста», — написали авторы заметки.
На кадрах видно, как похожий на артиста человек выходит из черной машины. На нем надета белая толстовка и такого же цвета штаны. На голове мужчины — бандана с черно-белым узором.
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