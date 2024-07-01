Появилась возможная дата концерта Канье Уэста в Москве

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве запланировали на 6 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации издания, музыкант приезжал в столицу для выбора площадки. Дату приезда подобрали специально, чтобы рэпер попал на празднование юбилея своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

Источники Baza уточнили, что концерт может пройти в «Лужниках» или на «ВТБ Арене». Уэст вместе с Рубчинским лично осматривали площадки. Журналисты уточнили, что окончательное решение организаторы и музыкант примут в течение двух недель, чтобы успеть согласовать мероприятие.

Ранее стало известно, чем рэпер перекусил в ГУМе. По информации СМИ, обед обошелся музыканту в 82 тысячи рублей. Общий чек включил в себя почти 30 позиций.