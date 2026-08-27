«Канье, мы ждем тебя». Музей пыток в Анапе позвал Уэста на концерт

Музей Средневековья и пыток в Сукко предложил американскому рэперу Канье Уэсту провести специальное выступление в Краснодарском крае. Представители музея сообщили об этом телеканалу «Кубань 24» .

Директор анапского музея Владимир Владимиров записал для артиста видеообращение и предстал в кадре в средневековом одеянии. Он пригласил Уэста в свой поселок, пообещав ему площадку с атмосферой, которую сложно забыть — даже если очень постараться.

«Канье, мы ждем тебя! Как русские люди, мы привыкли помогать друг другу и хотим вас пригласить сюда — в Краснодарский край, Анапу, поселок Сукко», — сказал Владимиров.

По мнению директора, необычная локация могла бы поддержать нестандартную концепцию выступления. Музыку предложили соединить со средневековой стилистикой и театрализованными элементами. Такая комбинация, предположили в музее, привлечет внимание к концерту далеко за пределами Анапы.

«Если этот концерт состоится, это будет лучший концерт в вашей жизни. Его будут вспоминать во все времена», — подытожил Владимиров.

Представители музея добавили, что уже направили команде рэпера письмо с предложением организовать выступление. Ответ артист пока не дал.

Ранее организаторы опровергли отмену концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и призвали поклонников не поддаваться панике.