Организаторы выступлений Канье Уэста призвали фанатов не поддаваться панике

Организаторы концертов Канье Уэста заявили, что выступления не отменяли, и попросили поклонников сохранять спокойствие. Об этом сообщила пресс-служба Say Agency.

Агенты призвали фанатов рэпера набраться терпения и дождаться официальной информации. Они заверили, что находятся в процессе решения организационных вопросов.

«Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу YE, которые каждый из вас запомнит на всю жизнь», – сообщила пресс-служба компании.

Организаторы добавили, что будут информировать зрителей обо всех изменениях и ответят на вопросы после итогового объявления. Они также поблагодарили поклонников исполнителя за понимание.

Ранее стадион «Газпром Арена» сообщил, что не сможет принять концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября. Причиной назвали отсутствие заключенного договора аренды площадки.