360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Организаторы выступлений Канье Уэста призвали фанатов не поддаваться панике

    Walik Goshorn via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press
    Фото: Walik Goshorn via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Организаторы концертов Канье Уэста заявили, что выступления не отменяли, и попросили поклонников сохранять спокойствие. Об этом сообщила пресс-служба Say Agency.

    Агенты призвали фанатов рэпера набраться терпения и дождаться официальной информации. Они заверили, что находятся в процессе решения организационных вопросов.

    «Наша команда на связи с артистом и в данный момент делает все, чтобы провести для вас два незабываемых шоу YE, которые каждый из вас запомнит на всю жизнь», – сообщила пресс-служба компании.

    Организаторы добавили, что будут информировать зрителей обо всех изменениях и ответят на вопросы после итогового объявления. Они также поблагодарили поклонников исполнителя за понимание.

    Ранее стадион «Газпром Арена» сообщил, что не сможет принять концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября. Причиной назвали отсутствие заключенного договора аренды площадки.