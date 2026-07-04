Ян Топлес объяснил измену жене жизненным опытом

Блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков) после скандала с изменой на вечеринке обратился к подписчикам и заявил, что не обязан соответствовать созданному ими образу идеального человека. Видео он опубликовал в Instagram*.

По словам Топлеса, подписчики сами сформировали представление о нем как о хорошем парне: человеке, который не имеет права на ошибку. Он, в свою очередь, не обещал соответствовать чьим-то ожиданиям.

«Мы с вами об этом не договаривались, а вы с меня это требуете. Ошибки совершают все. Важно не то, что ты никогда не падаешь, а то, способен ли ты признать свои ошибки и сделать выводы», — сказал блогер.

Топлес также отметил, что без ошибок невозможен рост, в том числе в отношениях. В конце обращения блогер призвал подписчиков делиться собственными историями и пообещал поддержать их.

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