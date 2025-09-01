Якубовичу запретили пробовать подарки от участников «Поля чудес»

Врачи диагностировали ведущему шоу «Поле чудес» сахарный диабет с осложнениями и запретили ему пить алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, 80-летний ведущий пожаловался на слабость и усталость. Врачи призвали звезду отказаться от спиртного и некоторых подарков участников «Поля чудес».

В список запретов попали соленые огурцы, пирожки и другие недиетические продукты.

Ранее Якубович поделился своими размышлениями об одиночестве. Он объяснил, что за последние годы потерял многих близких людей, поэтому привык оставаться один.

Ведущий добавил, что ценит одиночество ночью в кабинете или на сцене, где «никто не предаст». Также артист рассказал, что на публике ведет себя совершенно иначе, чем дома.

Якубович продолжает работать в театре и заниматься режиссурой, а также увлекается авиацией. Он признался, что мечтает уйти из жизни внезапно — на сцене или прямо перед вылетом самолета.