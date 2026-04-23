«Я в шоке, все было хорошо». Старший сын Пиманова рассказал о последнем разговоре с отцом

Старший сын режиссера, продюсера и бессменного ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова Денис признался, что смерть отца стала большим ударом для всех его родных. Об этом он рассказал StarHit .

Денис Пиманов признался, что ему трудно поверить в случившееся. Он пока сам ничего не знает.

«Дата похорон пока неизвестна. Я вообще не знаю, что случилось, я в шоке. Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня», — сказал он.

Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. По информации Первого канала, у телеведущего не выдержало сердце.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования по поводу смерти Пиманова, отметив, что его сердце билось в разы чаще, чем у многих — за страну, народ, правду и справедливость.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на Пиманова всегда можно было положиться, он был отзывчивым и неравнодушным человеком, патриотом.