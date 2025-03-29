«Я бы знал». Менеджер Паши Техника ответил на слухи о его смерти

«Я об этом ничего не слышал, это какие-то сплетни. Если бы Паша умер, я бы узнал. Надеюсь, это все реально сплетни», — заявил он.

Тем не менее, менеджер подтвердил, что одним из источников этих слухов стал близкий блогеру человек, который сделал для него больше, чем кто-либо другой, и без него он действительно мог бы отправиться на тот свет. Деньги на лечение в Таиланде и транспортировку Паши Техника в Россию собрали его фанаты. Яровный заявил, что этого более чем достаточно.

Паша Техник попал в больницу предположительно из-за передозировки наркотиками. У него развились полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и сепсис. Врачи ввели музыканта в искусственную кому и вызвали родственников.