MK.RU: мошенники пытались обмануть звезд, присылая сообщения от имени Гоши Куценко

Российские артисты недавно столкнулись с новой схемой обмана. Об этом сообщил MK.RU .

Мошенники обращались к знаменитостям, выдавая себя за актера Гошу Куценко, и просили от его имени перечислить средства на благотворительные нужды. Методика обмана была относительно проста: преступники сначала анализировали социальные сети, чтобы определить ближайшее окружение актера, а также его участие в благотворительности. Известно, что Куценко является основателем двух фондов, поддерживающих детей с церебральным параличом.

Затем они начинали переписку с друзьями актера в мессенджерах, просили о финансовой помощи, используя текстовые и голосовые сообщения.

Актриса Любовь Тихомирова первой заподозрила обман, заметив, что голос в сообщениях лишь слегка напоминал голос Куценко. Агент актера подтвердил, что те, кто знаком с артистом лично, могли бы легко распознать подделку. После о подобных сообщениях рассказали еще несколько друзей Куценко. В ближайшее время он планирует обратиться в полицию.